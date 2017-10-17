Lauderdale County Amnesty Program: Warrant List for suspected worthless checks

FLORENCE–Lauderdale County Court officials are offering amnesty in a Stay out of Jail Program from October 23rd to October 31st.
Officials say there are over 2000 people with outstanding warrants. If your name is on the lists call 256-764-6351 to get the matter resolved.
The following people have active warrants for worthless checks at the District Attorney’s Office:
ACKLIN, JANAS
$533.35
ADAY, JASON
$1,757.28
ASBERRY, JACOB
$1,934
BEARD, DONNA
$251.85
BELUE, ASHARA
$316
BLANKENSHIP, CATHERINE
$854.52
BORDEN, DAVID
$613.46
BORDEN, TENISHA
$766.85
BOWMAN, LACRISHA
$1,521.35
BOX, ELIZABETH
$253.63
BURGESS, JESSICA
$818.02
BUTLER, BROCK
$854.00
CAGLE, HAROLD
$1,148.34
CARLSON, JR, ROBERT
$1,542.20
CLARK, DEBRA
$334
CLEMMONS, REGINA
$558.00
COLE, BRANDLYN
$394.00
COPELAND, JANICE
$1,036.62
CREASY, ROBERT
$953.34
CROWDEN, TERRI
$794.83
DAUGHERTY, SHANE
$276.97
DAWSON, CASSANDRA
$304.00
DROSS, DONNA
$772.40
EZELL, SHARRON
$528.81
FERGUSON, APRIL
$270.83
FERGUSON, JOSEPH
$785.08
FISHER, CHRISTOPHER
$301.68
FOUST, JASON
$354.00
FOUST, PAULA
$2,157.11
FULKS, JASON
$2,865.70
GALLAGHER, JEFFERY
$350.47
GIPSON, BRANDI
$300.75
GREEN, DIXIE
$1,279.51
HANEY, ROBERT
$409.00
HARDIN, TESSIE
$366.45
HERNANDEZ, SANDRA
$566.42
HOLLINGSWORTH, IVAN
$929.80
HORTON, JOHN MATTHEW
$4,932.18
HUFFMAN, KELLI
$1,512.76
INGRAM, JUANITA
$801.08
JACKSON, CASEY
$275.82
JOHNSON, BARBARA
$1,653.83
JONES, RENETA
$634.61
KILPATRICK, RANDAL
$546.27
KING, KIMBERLY
$901.36
LAIRD, TAMMIE
$277.07
LANE, BART
$573.44
LEDONNE, STEPHEN
$322.79
LOVELACE, ERIC
$555.31
LOVELACE, JUSTIN
$518.95
LOVELACE, LILLIAN
$480.65
MARONA, TAMMY
$494.00
MATHIS, JOEL
$267.13
MCNEILL, CHARLOTTE
$514.36
MEANS, JEREMIE
$247.60
MINOR, KIANA
$433.21
MOORE, DELVIN
$298.06
MORGAN, PENNY
$294.00
NARMORE, DAVID
$1,042.63
PATEL, SUNNY
$6,641.81
POAGUE, DAPHNE
$818.19
POOLE, SIDNEY
$933.78
PRICE, TONY
$599.00
PRIDE, MARCUS
$432.68
RHODES, TYLER
$242.67
RUMPH, RICKEY
$497.11
SCOGGIN, CANDICE
$268.53
SHORT, CYNTHIA
$334.00
SINER, SHELIA
$502.82
SKIPPER-KELLEY, TIFFANY
$3,056.92
SMITH, CHRISTY
$597.30
SMITH, DOROTHY
$288.68
SPEEGLE, PAUL
$781.64
SPURILL, HENRY
$613.33
STAGGS, ROBERT
$407.69
STOGNER, DOUGLAS
$248.63
STRICKLAND, LARRY
$288.96
SWAFFORD, CORI
$529.64
TABSCOTT, CANDICE
$835.88
THOMAS, AMBER
$513.31
THORNTON, KERRIE
$821.54
WILLIAMS, SHELIA
$324.00
WOOD, DANIEL
$1,176.21
Source: Lauderdale County DA